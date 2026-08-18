«Мы бьёмся над этой проблемой 13 лет»: Глава «Национального экоресурса» Рудаков назвал главный тормоз ягодной отрасли РФ

Юрий Рудаков назвал главный тормоз ягодной отрасли России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков в интервью KP.RU назвал главные проблемы, сдерживающие развитие ягодной отрасли в России.

По его словам, ключевые ягодные регионы — Сибирь, Урал, Дальний Восток, Карелия, Поволжье и Северо-Запад — сталкиваются с труднодоступностью угодий и острым дефицитом рабочих рук на селе. Однако основным тормозом остаётся нехватка оборотных средств.

«Главный тормоз отрасли — нехватка оборотных средств. Мы бьёмся над этой проблемой практически все 13 лет существования союза», — поделился Рудаков. Он также пояснил, что льготное кредитование Минсельхоза на закупку дикоросов, действовавшее ещё в прошлом году, доступно не во всех регионах. Это увеличивает цену ягод для покупателя и бьёт по благосостоянию сельских жителей, для которых сбор дикоросов порой является единственным источником дохода.

По наблюдениям союза, около 80–90% собранного урожая остаётся на внутреннем рынке. Основным экспортным хитом остаётся черника — Китай массово закупает её для производства антоцианов. Ранее крупные партии морошки, княженики и брусники уходили в Евросоюз, но сейчас этот канал практически перекрыт. Несмотря на трудности, Рудаков отметил, что отрасль ведёт переговоры с Петербургской биржей о торговле дикоросами через неё.

Ранее KP.RU писал, что в России ягодная отрасль остаётся одной из самых зависимых от импорта. По итогам 2025 года самообеспеченность ягодами и фруктами не дотянула до 45%, при том что зерном страна обеспечивает себя на 160%, а мясом — более чем на 100%. При этом в Минсельхозе ягодное направление оценивают как одно из самых перспективных для импортозамещения.

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