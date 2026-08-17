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НовостиПроисшествия17 августа 2026 19:30

На Эльбрусе пропали восемь туристов из Севастополя

Группа, в которой находится 14-летний подросток, перестала выходить на связь
Анна АДАМАЙТЕС
На Эльбрусе пропали восемь туристов из Севастополя

На Эльбрусе пропали восемь туристов из Севастополя

Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии пропали восемь туристов из Севастополя. Группа вышла на маршрут два дня назад, но нигде не регистрировалась, сообщает МЧС. В состав группы входит 14-летний подросток.

«Поступила информация о том, что группа альпинистов из восьми человек при восхождении на гору Эльбрус не вышла на связь в установленное время», — передаёт МЧС РФ.

Последний раз туристы выходили на связь сегодня около четырёх часов утра с Косой полки. Предварительно, связь прервалась из-за разрядившихся раций. Спасатели уже начали поиски пропавшей группы. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее KP.RU писал, что 2 августа спасатели эвакуировали с Эльбруса 22-летнего альпиниста из Новосибирска, который получил травму ноги на высоте 5,1 тысячи метров и самостоятельно обратился за помощью. Мужчина не регистрировал маршрут для восхождения.