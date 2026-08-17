Киев атакует Курск с помощью БПЛА: подробности Фото: REUTERS.

Киевский режим пытается с помощью БПЛА атаковать Курск. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в «Максе». Он подчеркнул, что в результате атаки врага есть сообщения о разрушениях и пострадавших автомобилях.

«БПЛА ВСУ сдетонировал в Юго-Западном микрорайоне города. Есть информация о повреждении остекления двух балконов в МКД, также в результате удара пострадали несколько автомобилей. На место выехали оперативные службы», — подчеркнул чиновник в своем сообщении.

Также Хинштейн подчеркнул, что, к счастью, обошлось без жертв. Он заявил, что держит руку на пульсе и узнает последнюю информацию о случившемся от городских служб. Губернатор предупредил об опасности приближения к обломкам БПЛА. Он призвал очевидцев сразу же обращаться в оперативные службы, если они столкнулись с опасными элементами.

Ранее KP.RU рассказал, что киевский режим регулярно пытается ударить по гражданским объектам в Курской области. В конце июля 2026 года враг попытался атаковать железнодорожные пути региона.