Мощи Спиридона Тримифунтского доставили в Россию с острова Корфу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Десницу (правую руку) святителя Спиридона Тримифунтского, одного из самых почитаемых святых в христианском мире, привезли в Россию с острова Корфу в Греции. Лайнер с мощами святого приземлился в московском аэропорту Шереметьево, где организована торжественная встреча святыни.

Как рассказала пресс-секретарь комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина РИА Новости, ковчег со святыми мощами пробудет в России с 17 августа по 20 сентября.

Для миллионов православных верующих в России это событие станет уникальной возможностью прикоснуться к мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. Поклониться святыне можно будет в 13 городах, расположенных в 12 регионах страны.

В апреле в различные регионы России с греческого острова Корфу доставили башмачки (сапожки) святителя Спиридона Тримифунтского: в Пермь — для постоянного пребывания в храме Всех Святых на улице Тихой, 23; в Ульяновск — в дар двум храмам (церкви апостола Андрея Первозванного и Воскресенско-Германовскому); в Пензу — в храм во имя святителя Спиридона на улице Рылеева (вместе с частицей мощей) для постоянного нахождения; а также в Высоко-Петровский монастырь в Москве.