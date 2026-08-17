Макрон подписал закон о повышении оборонных расходов на €36 млрд Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал обновлённую версию закона о военном программировании, которая предусматривает выделение дополнительных 36 миллиардов евро на оборонные нужды до 2030 года. Об этом глава государства заявил на мероприятии в честь 82-й годовщины освобождения города Борм-ле-Мимоза от нацистов.

Макрон сообщил, что накануне промульгировал закон о военном программировании, который парламент принял несколькими неделями ранее, а Конституционный совет одобрил несколько дней назад. Президент Франции добавил, что документ будет опубликован в официальном журнале на следующий день.

Изначальная версия закона была принята ещё в 2023 году. Согласно новой редакции, общие траты на оборону в 2024–2030 годах вырастут с 400 до 436 миллиардов евро. По словам президента, дополнительные средства позволят развивать возможности вооружённых сил, в том числе в области противоракетной обороны, применения беспилотников, ударов в глубину и в киберсфере.

Ранее KP.RU писал, что президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал значительное увеличение военных расходов. К 2027 году оборонный бюджет страны будет удвоен и достигнет 64 миллиардов евро.