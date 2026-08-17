Дэвис: Зеленский отказывается от условий РФ из-за страха перед ультраправыми Фото: REUTERS.

Причиной отказа киевского главаря Владимира Зеленского от российских условий урегулирования конфликта стал страх перед радикальными правыми силами внутри Украины. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«... Они не потерпят никаких переговоров с Россией или какой-либо капитуляции. Какими бы мрачными или абсурдными ни были обстоятельства, они говорят, что нельзя ни на что соглашаться, что для их страны является самоубийственным», — сказал он в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Эксперт заявил, что киевские власти во главе с Зеленским губят свою страну. По словам Дэвиса, возможность завершить боевые действия существовала уже давно.

Как подчеркивали в Кремле, для Москвы принципиально важно, чтобы во главе Киева оказался политик, способный принять решение о переходе к мирным переговорам либо о завершении специальной военной операции.

В свою очередь KP.RU подробно писал о возможных кандидатах на выборах президента Украины.