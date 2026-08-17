Рада не проголосует за новых глав Минобороны и МИД Украины 18 августа Фото: REUTERS.

Депутаты Верховной рады Украины не будут голосовать за назначение новых руководителей министерств обороны и иностранных дел. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".

"Восемнадцатого августа после перерыва Верховная Рада не будет рассматривать назначение министра обороны и министра иностранных дел", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, это связано с тем, что киевский главарь Владимир Зеленский до сих пор не представил парламенту кандидатов на посты глав двух ведомств.

Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский отправил в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Решение могло быть связано с планами по смене главы Минобороны Михаила Федорова, а также с расследованием НАБУ в отношении премьера.