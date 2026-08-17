В США испугались, что ИИ доберется до биологического оружия

Белый дом готовит меры против угрозы биологического оружия с использованием ИИ Фото: REUTERS.

Белый дом обеспокоен растущей угрозой использования искусственного интеллекта для разработки биологического оружия и готовит меры для противодействия подобным рискам. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, администрация США усилит защиту страны от атак с применением биологических средств. Американские чиновники все больше опасаются, что ИИ способен упростить создание смертоносных патогенов.

"Приверженность администрации решению проблем, касающихся ИИ и биологической безопасности, очевидна и низменна. <...> [Власти] уже более года занимаются выработкой политики в этой сфере", - цитирует представителя Белого дома газета.

Ранее KP.RU сообщал, что Минфин США может ввести санкции против технологических компаний из Китая за масштабные атаки в сфере ИИ. Поводом для рестрикций может стать использование метода дистилляции. Вашингтон расценивает такую практику как прямую кражу интеллектуальной собственности.