В МИД России рассказали о формировании справедливого миропорядка с Северной Кореей

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Россия и Северная Корея придерживаются схожих взглядов на необходимость создания нового, более справедливого мироустройства и выступают с единых позиций по ряду международных вопросов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Москва и Пхеньян единым фронтом выступают за создание нового справедливого миропорядка, основанного на принципах многополярности, подлинного равноправия и учета национальных интересов", - подчеркнул дипломат.

Лавров отметил, что Россия и КНДР придерживаются общего подхода к вопросам глобальной безопасности и считают необходимым реформирование существующих международных механизмов.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил неизменность курса Пхеньяна на поддержку Москвы. По его словам, КНДР намерена и дальше оставаться вместе с Россией. Он назвал такую позицию выбором и непоколебимой волей северокорейского руководства.