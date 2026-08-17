От Абхазии до Узбекистана: россиянам доступны 37 стран для прямых перелетов

Россияне могут улететь прямыми рейсами в 37 стран Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам доступны прямые рейсы в 37 стран. Причем большинство из них отправляются в азиатском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минтранса РФ и аэропортов.

Накануне Syrian Air восстановила авиасообщение между Дамаском и Москвой. Благодаря этому Сирия стала 37-й страной, куда из России возможны прямые перелеты. Ранее, в августе, было возобновлено сообщение по маршруту Москва — Багдад.

География прямых перелетов из России охватывает преимущественно Западную Азию. Например, доступны рейсы в Абхазию, Азербайджан, Армению, Бахрейн, Грузию, Израиль, Иорданию, Ирак, Катар, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию. Также открыто сообщение со всеми пятью республиками Центральной Азии.

Также доступны перелеты в четыре страны Южной Азии, по три — в Восточной и Юго-Восточной Азии, шесть — в Африке. Меньше всего направлений — в Европе.

В ведомстве также отметили, что вопрос прямых полетов между Россией и Мексикой не обсуждается.