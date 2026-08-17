Путин проведёт переговоры с президентом Мьянмы 18 августа Фото: REUTERS.

18 августа президент России Владимир Путин проведет в Кремле переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который прибывает в Российскую Федерацию с официальным визитом. Об этом проинформировали в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что в ходе встречи лидеры затронут вопросы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в различных областях, а также актуальные темы международного и регионального характера. По окончании встречи ожидается подписание ряда совместных документов.

Напомним, что это второй визит президента Мьянмы в РФ с момента его вступления в должность в апреле 2026 года. Предыдущая встреча лидеров состоялась в середине июня на саммите Россия–АСЕАН в Казани.

По оценке российского лидера, отношения Москвы с Мьянмой развиваются постепенно и имеют хороший потенциал.