Киркорову запретили открывать новый бизнес в России до 2028 года

Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист России Филипп Киркоров не сможет регистрировать новые компании в стране до осени 2028 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные налоговой службы.

Ограничение связано с тем, что две компании артиста предоставили недостоверные сведения в Единый государственный реестр юридических лиц. Первая - "Филипп Киркоров Корпорейшн" - прекратила деятельность.

По данным налоговой, занимающаяся торговлей одеждой, обувью и другими товарами вторая компания "Филл фо ю" указала некорректный адрес регистрации. В результате суммарный срок запрета на открытие новых юридических лиц для Киркорова продлится до 18 сентября 2028 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Киркоров впервые прокомментировал затянувшийся судебный спор с петербургским предпринимателем Георгием Барановским. Артист до сих пор не решил конфликт с каменщиком, который занимался отделкой его московского пентхауса.