Дмитриев высказался о присоединении Канады к США

Дмитриев допустил, что Канада может стать 52-м штатом США Фото: REUTERS.

Как заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, не исключено, что Канада в будущем станет 52-м штатом Соединенных Штатов.

«Канада будет 52-й», — написал глава РФПИ в соцсети Х.

Так Дмитриев прокомментировал слова другого пользователя о том, что Россия якобы «лояльнее» к США, чем Канада, потому что та «работает на Китай».

Дмитриев не уточнил, какая именно страна или территория могла бы, по его мнению, стать 51-м штатом США.

Соединенные Штаты Америки состоят из 50 штатов. Последним к ним присоединились Гавайи, это произошло 21 августа 1959 года.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно активно выступал за включение Канады в состав США. Однако в апреле глава Белого дома заверил, что не будет вторгаться в Канаду, несмотря на свои же угрозы Оттаве.