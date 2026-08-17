Астронавты МКС выйдут в открытый космос для замены антенны связи Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Экипаж Международной космической станции 18 августа проведет выход в открытый космос для замены старого оборудования связи с Землей. Продолжительность работ составит около 6,5 часов. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

Выход запланирован на 08:35 по времени Восточного побережья США. В ходе работы астронавту NASA Анилу Менону и представительнице Европейского космического агентства (ESA) француженке Софи Адено предстоит демонтировать устаревшую антенну.

Антенна использовалась для передачи данных и голосовой связи между Центром управления полетами в Хьюстоне и орбитальной станцией. После демонтажа астронавты разместят старое оборудование на внешней платформе МКС и установят новую антенну на сегменте Z1 фермы станции.

Ранее KP.RU сообщал, что экипаж Союза МС-28 вернулся на Землю спустя восемь месяцев. За это время Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков дважды выходили в открытый космос. По данным "Роскосмоса", они поставили 42 научных эксперимента.