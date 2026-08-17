Преподавателя на Камчатке оштрафовали на 480 тысяч за оправдание терроризма Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тихоокеанский флотский военный суд вынес обвинительный приговор жительнице Камчатского края по делу о публикации в интернете материалов с призывами к терроризму и экстремизму, а также оправданием терроризма.

В управлении ФСБ по региону уточнили, что женщине назначили штраф в размере 480 тысяч рублей. Также ей на три года запретили размещать публикации в интернете. Приговор суда вступил в законную силу.

В ведомстве добавили, что женщина работает преподавателем в образовательном учреждении. В 2024 году она разместила в сообществе аудиоматериалы, содержащие оправдание теракта в "Крокус Сити Холле" и призывы к насильственным действиям против представителей органов власти.

Ранее KP.RU сообщал, что суд назначил жителю Москвы наказание в виде 1,5 лет лишения свободы за оправдание действий организатора теракта на станции метро "Лубянка" в 2010 году, в результате которого погибли 24 человека.