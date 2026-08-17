30 лет спустя: в США начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура

В США спустя 30 лет возобновили суд по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура. ФОТО: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

В Лас-Вегасе спустя почти 30 лет после гибели рэпера Тупака Шакура стартовал суд над Дуэйном Дэвисом, известным как Кеффе Ди. Его обвиняют в причастности к нападению на артиста, которое произошло 7 сентября 1996 года и привело к смерти музыканта. Об этом сообщают телеканалы CNN и ABC.

Прокуратура считает, что Дэвис мстил за избиение своего племянника Орландо Андерсона в отеле Лас-Вегаса, что и стало причиной убийства.

Главный заместитель окружного прокурора Бину Палал заявил присяжным, что Дэвис на протяжении многих лет публично рассказывал о своей причастности к инциденту. В числе доказательств обвинение намерено представить его мемуары «Compton Street Legend»и предыдущие интервью и показания.

При этом защита не согласна с позицией обвинения. Адвокат Майкл Санфт указал, что Дэвису предъявили обвинение только в 2023 году, хотя его публичные заявления о событиях 1996 года были известны гораздо раньше. Также он критикует следствие и работу детективов.

В прошлом году в России спустя 34 года вынесли приговор по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова.