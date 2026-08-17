Ливен: украинцы смирились с потерей освобожденных Россией территорий Фото: REUTERS.

Граждане Украины осознают необходимость фактического признания сохранения за Россией территорий, которые она освободила. Об этом заявил директор Евразийской программы Института Куинси Анатоль Ливен.

"Украинцы признали, что должны де-факто согласиться, что территория, которая находится под контролем России, так и останется у нее, что они не смогут ее вернуть", - сказал аналитик на YouTube-канале.

Ливен отметил, что требования Москвы являются обоснованными. По его словам, киевский режим не готов принять решения, которые могли бы привести к прекращению боевых действий.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Херсонская и Запорожская области так же, как и ДНР и ЛНР навсегда останутся в составе России и этот вопрос не подлежит обсуждению.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что территориальные разногласия Москвы и Киева заключаются в считанных километрах.