Собянин сообщил об уничтожении 23 беспилотников ВСУ на подлете к Москве Фото: REUTERS.

Средства противовоздушной обороны России уничтожили уже 23 украинских беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Отражена атака десяти БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал градоначальник в мессенджере Max.

Собянин ранее сообщал об уничтожении 13 дронов на подлете Москве. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Подмосковье, было сбито 187 беспилотников. По данным губернатора Алексея Воробьева, от вражеских ударов по частному дому погиб пенсионер, еще три человека получили ранения.