В России предложили изменить систему зачисления в вузы

Гриб: Приоритет на зачисление в вуз должен быть по итогам ЕГЭ, а не олимпиад Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

При приеме выпускников в вузы основным критерием должны быть результаты ЕГЭ. Победителям олимпиад следует начислять дополнительные баллы к ЕГЭ и давать возможность поступать в престижные вузы на общих основаниях. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Я бы за победу в олимпиаде начислял плюс 5-15 баллов к ЕГЭ, но зачислять [в вузы] надо все-таки по ЕГЭ — это приоритет, а победители олимпиад могут получать дополнительные баллы к единому госэкзамену», — сказал он для ТАСС.

Гриб заявил, что олимпиады не должны заменять ЕГЭ или быть некой «лазейкой» для поступления.

Всероссийские олимпиадники могут поступать на бюджет без учета итогов ЕГЭ, призерам вузовских олимпиад достаточно 75 баллов по профилю. Из-за этого выпускники с высокими баллами иногда могут не проходить на бюджет.

Кроме этого, вопрос пересмотра системы поступления в вузы по олимпиадам предложила обсудить и советник президента РФ Елена Ямпольская.