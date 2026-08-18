Русскоговорящего мужчину с инсультом бросили умирать в Латвии: вот что сделали медики

Мартынов: медики в Латвии бросили умирать русскоговорящего мужчину с инсультом. ФОТО: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Латышские медики отказали в помощи мужчине с инсультом и оставили его умирать в коридоре лишь потому, что он не говорил на местном языке. Об этом в интервью РИА Новости рассказал депортированный из Латвии в Россию Павел Мартынов.

«И медицина то же самое, они не оказывают помощь. У меня был случай, что мужчина попал с инсультом, попросил помощи [на русском языке], они продержали его в коридоре», — сказал собеседник.

Пациент находился в больничном коридоре до того момента, пока не приехали его родственники, добавил Мартынов.

По словам Мартынова, дискриминация по языковому признаку в Латвии существует давно. Так, работники госучреждений охотно общаются на латышском или английском, однако некоторые из них категорически отказываются говорить по-русски.

Как ранее сообщал KP.RU, в одном из городов Латвии дошколятам запретили разговаривать на русском языке.