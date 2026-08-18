"Персики не могут ждать": фермеры в Армении перекрыли трассу из-за цен на урожай

Фермеры в Армении перекрыли трассу Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Фермеры из армянских сел Ханджян и Ацик перекрыли трассу Армавир - Ереван, требуя решить проблему с закупочными ценами на персики. Об этом сообщает издание News.am.

Садоводы заявили, что экспортеры предлагают им сдавать персики по 0,27 доллара за килограмм, несмотря на ранее объявленную государственную субсидию в размере 0,68 доллара за килограмм для экспортеров.

Фермеры считают, что из-за сложившейся ситуации посредники получают прибыль за их счет. Они потребовали, чтобы средства субсидии направлялись непосредственно производителям, а не экспортным компаниям.

"Мы требуем от компетентных органов решить нашу проблему незамедлительно. Персики не могут ждать, они созрели и их нужно собирать. Мы не намерены задаром отдавать наш труд", - отметили участники акции.

На место прибыл глава местной администрации и призвал протестующих освободить дорогу. По его словам, в Министерстве экономики проходила встреча с губернатором области для поиска решения проблемы.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия ввела временные ограничения на импорт вишни, черешни, персиков, нектаринов и винограда из Армении. Россельхознадзор зафиксировал рост нарушений при поставках армянских фруктов в страну.