В России разработали проект крупнейшего в истории страны круизного лайнера

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В России представили проект нового круизного лайнера для международных перевозок в Черном море. Он станет самым крупным в истории отечественного судостроения. Проект разработало конструкторское бюро "Вымпел".

Новый лайнер планируется использовать на международных маршрутах между российскими портами и странами Черноморского региона - Грузией, Турцией, Болгарией и Румынией. Благодаря своим характеристикам судно также сможет заходить в порты Средиземного моря, включая греческие.

Проект предусматривает широкий набор сервисов и развлечений. На лайнере планируется разместить театр, магазины Duty Free и косметики, медицинский блок, спа-центр, рестораны, бары и теннисный корт. Судно рассчитано более чем на 2 тысячи пассажиров.

Ранее KP.RU сообщал, что в рамках текущей государственной программы вооружений для Военно-морского флота России строится безэкипажный корабль крупного водоизмещения. Его основным предназначением является поиск подводных лодок и иных объектов.