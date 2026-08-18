В России разработали новый порядок медпроверки иностранцев

Минздрав представил новый порядок медкомиссий для иностранцев Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав РФ разработал проект регламента проверки иностранцев на наркотики, ВИЧ и опасные инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект приказа вводит исключительно электронные заключения врачей в системе ЕГИСЗ. Медицинские организации в течение 24 часов обязаны передавать данные в МВД и Роспотребнадзор. Любой документ, отсутствующий в системе, будет считаться недействительным. В ведомстве подчеркнули, что это позволит исключить обращение неучтенных бумажных справок.

Кроме того, медучреждения будут обязаны информировать правоохранителей в случае выявления инфекционных заболеваний или следов наркотиков у пациентов при оказании помощи либо при иных обращениях.

Росздравнадзор, в свою очередь, утвердит перечень учреждений, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования иностранцев.

Оплата процедуры производится за счет собственных средств иностранного лица.

В России также намерены изменить список профессий для работы мигрантов без квот.