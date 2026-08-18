В России изменят правила предоставления общежитий для студентов с детьми

Студенты с детьми получат приоритет на комнату в общежитии Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Семейные пары и студенты с детьми с нового учебного года получат преимущественное право на отдельные комнаты в общежитиях российских вузов. Об этом рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

"Меняется сам принцип обеспечения молодых семей жильем. <...> В новом учебном году право на отдельное жилье в общежитии в первую очередь получает именно семья", - сказала она для ТАСС.

Стенякина добавила, что образовательные организации обязали размещать на своих сайтах информацию о наличии комнат семейного типа в общежитиях. Также вузы должны будут создавать условия, позволяющие совмещать обучение и семейные обязанности.

Ранее KP.RU сообщал, что молодым семьями в России хотят начать компенсировать часть взносов на капремонт. Депутат Госдумы Сергей Миронов уточнил, что законопроект предполагает введение 25-процентной компенсации. Он считает, что мера может повысить демографию в стране.