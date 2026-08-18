В России хотят расширить использование беспилотных поездов: что известно

РЖД планируют внедрять беспилотные поезда на новые направления Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Российские железные дороги изучают возможность расширения использования беспилотных поездов с машинистом в кабине на новых направлениях. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

Речь идет о технологии третьего уровня автоматизации (УА 3), которая уже используется на "Ласточке" на Московском центральном кольце. В РЖД рассматривают возможность ее распространения на другие направления.

По данным компании, следующим этапом станет УА 4, при котором поезда будут полностью управляться автоматически, а машинист-оператор будет контролировать их работу из диспетчерского центра.

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