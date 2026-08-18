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НовостиЭкономика18 августа 2026 2:51

В России в июле снизилась инфляция

Центробанк: Годовая инфляция в июле снизилась до 5,98%
Анна ПЕТРОВА
Центробанк: Годовая инфляция в июле снизилась до 5,98%

Центробанк: Годовая инфляция в июле снизилась до 5,98%

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России годовая инфляция в июле 2026 года снизилась до 5,98% по сравнению с 6,02% в июне. Однако устойчивый рост цен без учета сезонных факторов, пересчитанный в годовом выражении, остался высоким и увеличился с 11,4% до 11,6%. Об этом говорится на сайте Центробанка.

Несмотря на снижение годовой инфляции на 0,77 процентного пункта по сравнению с июнем, эффект был практически сведен на нет ускорением роста цен на отдельные категории товаров, включая нефтепродукты, плодоовощную продукцию и мясные изделия.

В Центробанке особо отметили влияние топливного рынка: в июле рост цен на топливо отразился на стоимости широкого спектра товаров и услуг.

Ранее Банк России повысил прогноз по инфляции на текущий год. Теперь регулятор ожидает рост цен на уровне 6–7%, тогда как еще в апреле прогнозировался диапазон 4,5–5,5%.