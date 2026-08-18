Кобяков заявил, что выступление Путина на ВЭФ ждёт весь мир Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выступление президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме традиционно вызывает огромный интерес во всем мире. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков в преддверии ВЭФ.

«Отдельным важным фактором успеха и интереса к форуму является пленарная сессия с участием президента России и лидеров других государств. Выступления нашего президента всегда ждет весь мир — его слова обычно главные новости во многих странах», — сказал Кобяков в беседе с ТАСС.

Кобяков также рассказал о планах на ВЭФ-2026: планируется подписание 380 соглашений на сумму 6,5 трлн рублей. Как стало известно, подписанные документы будут содержать темы развития Дальнего Востока, энергетики, логистики, промышленности, науки и смежных сфер.

Напомним, что форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главной темой ВЭФ-2026 станет развитие Дальнего Востока во благо людей.