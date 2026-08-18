Фото: Maj. Allan Laggui/U.S Army/Global Look Press

Американский подрядчик будет передавать Украине бронемашины Bradley после ремонта в неполной комплектации из-за нехватки ряда комплектующих. Это следует из документов командования по контрактам Сухопутных войск США.

Проблемы возникли с поставками устаревших деталей. Из-за дефицита ремонт техники будет проводиться поэтапно. На первом этапе Bradley будут доводить до состояния, позволяющего им передвигаться, вести огонь и обеспечивать связь.

Затем машины смогут направляться для дальнейшего использования, а недостающие элементы будут устанавливать позже. Чтобы избежать задержек в ремонте техники для Украины, Сухопутные войска США планируют продлить действующий контракт с подрядчиком.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия наблюдает некую двоякость позиции США. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Вашингтон продолжают поставки вооружений Киеву, сохраняя попытки способствовать мирному процессу.