Константинов: Ежемесячно ВСУ теряют больше солдат, чем успевают отловить ТЦК Фото: REUTERS.

На Украине потери ВСУ каждый месяц превышают число мобилизованных территориальными центрами комплектования (ТЦК). Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Если верить Зеленскому, никакого дефицита [в ВСУ] не существует... Или не верить Зеленскому? Если же серьезно, мобилизационное дно пробито. ВСУ каждый месяц теряют больше, чем успевают наловить "доблестные рыцари" из ТЦК», — сказал он для ТАСС.

Константинов указал, что Зеленский и его окружение для восполнения потерь будут отправлять на передовую всех, кого удастся мобилизовать, включая подростков и женщин.

Напомним, что на Украине с февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация, ее сроки неоднократно продлевались.

Киевский главарь Владимир Зеленский накануне назвал усиление мобилизации главной задачей Минобороны Украины.