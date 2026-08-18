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НовостиПолитика18 августа 2026 3:52

В Крыму отметили превышение потерь ВСУ над «отловом» ТЦК: «Пробито мобилизационное дно»

Константинов: Ежемесячно ВСУ теряют больше солдат, чем успевают отловить ТЦК
Анна ПЕТРОВА
Константинов: Ежемесячно ВСУ теряют больше солдат, чем успевают отловить ТЦК

Константинов: Ежемесячно ВСУ теряют больше солдат, чем успевают отловить ТЦК

Фото: REUTERS.

На Украине потери ВСУ каждый месяц превышают число мобилизованных территориальными центрами комплектования (ТЦК). Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Если верить Зеленскому, никакого дефицита [в ВСУ] не существует... Или не верить Зеленскому? Если же серьезно, мобилизационное дно пробито. ВСУ каждый месяц теряют больше, чем успевают наловить "доблестные рыцари" из ТЦК», — сказал он для ТАСС.

Константинов указал, что Зеленский и его окружение для восполнения потерь будут отправлять на передовую всех, кого удастся мобилизовать, включая подростков и женщин.

Напомним, что на Украине с февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация, ее сроки неоднократно продлевались.

Киевский главарь Владимир Зеленский накануне назвал усиление мобилизации главной задачей Минобороны Украины.