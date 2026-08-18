С 1 сентября в РФ вдвое увеличат годовой лимит сверхурочной работы. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

В России с 1 сентября официально вступит в силу увеличенный лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Так, документ разрешает увеличивать переработку до 240 часов, если это предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении, которое распространяется на конкретного работодателя.

Также документ определяет категории работников, которым запрещается работать сверхурочно больше 120 часов в год, а также людей, которых можно привлекать к сверхурочной работе только с их письменного согласия и при отсутствии медограничений на переработку.

Вместе с тем, новый лимит не коснется работающих во вредных условиях, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений. У таких работников продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 120 часов в год.

Напомним, 26 мая этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который увеличивает со 120 до 240 часов в год предельную продолжительность сверхурочной работы.

Как писал сайт KP.RU, в Госдуме пояснили, как будет оплачиваться сверхурочная работа, исходя из дополнений к закону об увеличении такого лимита до 240 часов в год. Кроме того, работники, отработавшие сверхурочно более 120 часов в год, могут взять 1 день для диспансеризации, сохранив место работы и средний заработок.