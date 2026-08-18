Мирошник назвал атаки ВСУ на Москву беспрецедентно мощными Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Атаки Вооруженных сил Украины по Москве и Московской области в конце минувшей недели были беспрецедентно мощными, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, 15 и 16 августа в границах столицы и области было уничтожено и подавлено не менее 209 беспилотников. Налеты привели к крупным пожарам на логистических объектах и повреждениям гражданской инфраструктуры. В результате ударов по московскому региону пострадали 8 мирных жителей, в том числе 9-летний мальчик.

Одновременно массированному налету беспилотников подверглась Ростовская область, где силы ПВО и РЭБ нейтрализовали более 150 дронов. Атака привела к гибели пяти мирных жителей, добавил Мирошник.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в результате атак ВСУ страдают не только мирные россияне, но и граждане других стран.