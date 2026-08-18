Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 69 человек, в том числе трое детей

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

За неделю с 10 по 16 августа в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы погибли 69 человек, в том числе трое детей, еще 406 получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его данным, ежедневно в среднем ранения получали около 60 мирных жителей. Преднамеренным атакам подверглись гражданская инфраструктура, медицинские учреждения, санитарный транспорт, бригады скорой помощи, пассажирские поезда и логистические центры. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Татарстане, где основной удар пришелся на промышленную зону и жилые кварталы Нижнекамска.

Наибольшее число пострадавших гражданских лиц отмечено в Белгородской области, Татарстане, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Всего за неделю ВСУ выпустили более 7,2 тысячи боеприпасов по гражданским объектам на территории РФ.

Ранее в Кремле заявили, что атаки ВСУ на российские регионы осложняют переход к мирному урегулированию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам не способствуют созданию условий для переговорного процесса.