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НовостиЭкономика18 августа 2026 5:25

В Госдуме рассказали, когда карты Visa и Mastercard уйдут из оборота в России

Аксаков: карты Visa и Mastercard уйдут из оборота в России к концу 2027 года
Вениамин ЗАХАРОВ
Аксаков: карты Visa и Mastercard уйдут из оборота в России к концу 2027 года

Аксаков: карты Visa и Mastercard уйдут из оборота в России к концу 2027 года

Фото: Мария АБРАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Карты Visa и Mastercard полностью уйдут из оборота в России к концу 2027 году. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я думаю, что следующий год. То есть концу следующего года. Потому что уже сами граждане почувствовали, что лучше переходить на новые инструменты", - сказал он.

По словам Аксакова, эти карты менее защищены в связи с устаревшими сертификатами безопасности, что создает риски для держателей.

НСПК переходит на российские сертификаты безопасности для официальных сайтов и сервисов оплаты. Однако, чтобы избежать неудобств, россиянам рекомендовано перейти на отечественную платежную систему «МИР». Также при использовании зарубежных браузеров для оплаты через СБП может появиться предупреждение о небезопасном подключении.

Ранее KP.RU сообщил, что в России может появиться новая система платежей. На данный момент российские банки занимаются ее разработкой.