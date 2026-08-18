Ветеринары приняли необычные роды: на свет появился двуглавый восьминогий теленок

На юге Индии произошло необычное событие: у буйволицы родился теленок с двумя головами и восемью ногами. К сожалению, новорожденный прожил совсем недолго и скончался вскоре после появления на свет. Об этом пишет Need To Know.

Роды принимали ветеринары в ашраме при аюрведической больнице в Эрукалапуди. Специалисты провели около четырех-пяти часов, помогая матери, но когда теленок появился, они увидели у него сросшиеся головы и лишние конечности. Ветеринары объяснили, что такая аномалия возникает при неполном разделении эмбриона на ранней стадии, что приводит к появлению сиамских близнецов.

Новость быстро разлетелась по округе, и в ашрам пришли многие любопытные, чтобы взглянуть на редкость. По словам врачей, подобные случаи происходят крайне редко и часто заканчиваются смертью из-за тяжелых нарушений в развитии органов. Удвоенные или деформированные части тела мешают дыханию и кровообращению, а общие жизненно важные органы оказываются слишком слабыми. Мать теленка осталась здорова.

Ранее в США зафиксировали уникальный случай — там родилась змея с двумя головами. Несмотря на генетическую аномалию, рептилия выжила и даже научилась управлять обеими головами.