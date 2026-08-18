В Москве скончалась женщина, устроившая поджог в квартире из-за мошенников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трагедия произошла на северо-востоке Москвы. Пенсионерка, которая лишилась жилья из-за телефонных аферистов, скончалась в больнице от тяжелых ожогов. Эту информацию ТАСС подтвердили представители оперативных служб.

По данным источника, женщина ушла из жизни в медицинском учреждении, врачи не смогли спасти ее после полученных травм. Ранее она стала жертвой типичной мошеннической схемы, продав свою двухкомнатную квартиру на улице Менжинского и переведя все вырученные средства аферистам. Кроме того, злоумышленники склонили ее к поджогу одного из столичных военкоматов.

В день трагедии в квартиру к пенсионерке пришли судебные приставы вместе с новой владелицей жилья, чтобы исполнить решение суда. Женщина отказалась покидать помещение и устроила поджог, в результате чего сама получила ожоги.

Также в конце июля в Москве произошел другой инцидент — неизвестный поджег одежду в примерочной одного из магазинов торгового центра «Европолис». Посетителей тогда пришлось срочно эвакуировать из-за сильного задымления.