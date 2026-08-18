Пентагон закупит китайские дроны для собственной базы ядерного оружия: для чего они нужны Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВВС США закупают китайские дроны DJI для защиты базы ядерных ракет Minuteman III в Вайоминге. Беспилотники будут использовать в учениях по борьбе с дронами, чтобы тренировать персонал против реальных угроз. Об этом сообщает издание MWM.

Американские военные запросили несколько моделей квадрокоптеров, включая Mavic 2 Pro и Mini 3 Pro, а также оборудование для сброса грузов. В обосновании заказа указано, что DJI занимает до 85% мирового рынка, и его сигнатуры невозможно воспроизвести местными производителями.

На базе Уоррен, где хранят ядерное оружие, отсутствие тренировок с реальными дронами создало бы серьёзную уязвимость, подчеркнули в ВВС. Аналогичные платформы уже применяют или готовят на базе Мальмстром в Монтане.

Перед использованием дроны модифицируют софтом RIZER, который заменит прошивку и изолирует передачу данных от иностранных сетей. Это позволит проводить реалистичные учения, не подключая китайское оборудование к военным системам Пентагона.

Ранее стало известно, что школы в трех штатах Соединенных Штатах начнут тестировать специальные дроны для защиты учеников при стрельбе. Они появятся в учебных заведениях Колорадо, Флориды и Джорджии.