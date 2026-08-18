MWM: новая русская подлодка «Хабаровск» на десятилетия опередила конкурентов. Фото: Li Bingxuan/GLOBAL LOOK PRESS

Атомная подводная лодка специального назначения «Хабаровск», по оценкам западных экспертов, обладает технологиями, которые на десятилетия опережают существующие мировые аналоги. Появление этого корабля знаменует собой новый этап в развитии российского подводного флота, отмечает издание Мilitary Watch Мagazine.

Особенно издание впечатлили издание установленные двигательные установки и система снижения шумности, «которые по уровню сложности опережают предыдущие на несколько десятилетий», делая её практически невидимой для средств обнаружения на рабочих глубинах около 500 метров.

Отмечается, что подводная лодка «Хабаровск» была специально спроектирована для перевозки ядерного подводного беспилотника «Посейдон». Судно вышло в море 17 августа, а после завершения испытаний войдет в состав Тихоокеанского флота России.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военное руководство РФ считает одним из приоритетов обновление и укрепление подводного флота. Обновляется как атомная, так и неатомная составляющие Подводных сил. Только за за 2023 и с начала 2024 года ВМФ России получил атомные подводные лодки «Красноярск», «Император Александр III», были выведены из эллинга АПЛ «Архангельск» и «Князь Пожарский». Также состав ВМФ пополнился неатомными подлодками «Можайск» и «Кронштадт».