ФСБ задержала мужчину за сбор данных об объектах Минобороны в Рязанской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области задержан агент спецслужб Украины, который собирал данные об объектах Минобороны России и ТЭК. Об этом сообщили в ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Рязанской области задержан агент ГУР (Главного управления разведки) МО Украины, гражданин России, до 2022 года имевший украинское гражданство», — отметили в ведомстве.

Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Он заключен под стражу. Следственные действия продолжаются.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России во взаимодействии с МВД пресекли противоправную деятельность владельцев SIM-боксов, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, мессенджеры, финансовые кошельки и банковские счета.