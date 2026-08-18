RMF24: У берегов Бразилии обнаружены огромные месторождения нефти Фото: REUTERS.

В Бразилии у берегов Амазонки нашли огромные запасы нефти — до 10 миллиардов баррелей. Власти страны уже заявили, что хотят использовать этот ресурс для экономического роста, но при этом обещают не вредить природе. Об этом пишет агентство RMF24.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва лично показал журналистам бутылку с «чёрным золотом». Он подчеркнул, что новые месторождения у северо-восточного побережья — это шанс для будущего Бразилии и государственной компании Petrobras. Глава государства заверил, что добыча будет вестись с уважением к экологии, и напомнил, что не отказывается от идеи постепенного отказа от ископаемого топлива.

Месторождения нашли в 180 км от берега штата Амапа, в районе Экваториальной окраины. По предварительным оценкам, там может скрываться сырья на 720 миллиардов долларов. Генеральный директор Petrobras Магда Шамбриар отметила, что компания настроена оптимистично, но точные объёмы покажет только дальнейшая разведка.

В прошлом году в северо-западной части Польши у города Щецин обнаружили крупнейшие в истории государства залежи газа и нефти. По информации исследователей, запасы составляют 5 миллиардов кубометров товарного газа и 22 миллиона тонн нефти.