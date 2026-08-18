Глава Росрыболовства Шестаков назвал российскую рыбу камнем преткновения для ЕС

Глава Росрыболовства Илья Шестаков Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Российская рыба стала камнем преткновения для Брюсселя в вопросе введения ограничительных мер против нашей страны. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он пояснил, что ЕС хотел ввести в санкционный пакет минтай и треску, которую европейцы сами потребляют и очень много используют на внутреннем рынке. Однако отечественная рыба давно встроена в европейскую переработку. Так, много заводов построено в Польше и Германии, которые производят рыбные палочки именно из продукции, поставляемой из России.

По его словам, глава евродипломатии Кая Каллас сама заявила, что была в шоке от того, насколько большое значение для ЕС имеет российская рыба.

"То есть, они вводили санкции по многим секторам, а рыба здесь оказалась камнем преткновения. Поэтому мы были к этому готовы. Мы развиваем альтернативные экспортные направления", - отметил Шестаков.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что поставки российской рыбы в ЕС выросли в 1,7 раза в июне, достигнув 74,9 млн евро. Это рекордный показатель с ноября 2024 года. Ведущими европейскими покупателями стали ФРГ, Франция, Нидерланды, Польша и Дания.