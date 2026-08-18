Бюджет получил рекордные 384 млрд рублей добровольных взносов бизнеса

Бюджет получил рекордные 384 млрд рублей добровольных взносов бизнес Фото: Shutterstock.

Добровольные взносы бизнеса в бюджет страны составили рекордные 384 млрд рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные "Электронного бюджета".

"На 14 августа безвозмездные поступления от негосударственных организаций в российский бюджет составили 383,7 миллиарда рублей", - говорится в публикации.

Агентство отметило, что это больше поступлений за весь прошлый год в 1,5 раза, тогда эта сумма составила 251,3 млрд рублей. При этом всего доходы федерального бюджета составили 22,1 трлн рублей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минфин РФ сообщил, что ненефтегазовые доходы бюджета страны выросли до 17,5 трлн рублей в период с января по июль текущего года. В ведомстве подчеркнули, что такие доходы бюджета увеличились за указанное время на 18,3% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. На данный момент в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов федерального бюджета и всей системы в целом наблюдается положительная динамика.