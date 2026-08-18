Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика18 августа 2026 7:32

Бюджет получил рекордные 384 млрд рублей добровольных взносов бизнеса

В 2025 году безвозмездные поступления от компаний составили 251,3 млрд рублей
Сергей ГАПЧУК
Бюджет получил рекордные 384 млрд рублей добровольных взносов бизнес

Бюджет получил рекордные 384 млрд рублей добровольных взносов бизнес

Фото: Shutterstock.

Добровольные взносы бизнеса в бюджет страны составили рекордные 384 млрд рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные "Электронного бюджета".

"На 14 августа безвозмездные поступления от негосударственных организаций в российский бюджет составили 383,7 миллиарда рублей", - говорится в публикации.

Агентство отметило, что это больше поступлений за весь прошлый год в 1,5 раза, тогда эта сумма составила 251,3 млрд рублей. При этом всего доходы федерального бюджета составили 22,1 трлн рублей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минфин РФ сообщил, что ненефтегазовые доходы бюджета страны выросли до 17,5 трлн рублей в период с января по июль текущего года. В ведомстве подчеркнули, что такие доходы бюджета увеличились за указанное время на 18,3% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. На данный момент в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов федерального бюджета и всей системы в целом наблюдается положительная динамика.