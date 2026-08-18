Россияне оказались любителями учиться и развиваться регулярно: в чём видят цель Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Большинство опрошенных россиян (70%) заявили о необходимости постоянно повышать квалификацию и осваивать новые навыки. Такие данные обнародовал Аналитический центр ВЦИОМ.

При этом 37% респондентов убеждены, что учиться нужно каждый год, а 33% считают достаточным проходить курсы раз в несколько лет. Лишь каждый пятый опрошенный полагает, что при хорошем базовом образовании дополнительное обучение не требуется.

За последние 12 месяцев различные программы (лекции, вебинары, стажировки) посещал 31% граждан, тогда как 68% не повышали свою квалификацию в этот период. Среди тех, кто учился, 41% главным результатом назвали профессиональный рост, а 10% отметили приобретение цифровых навыков.

Большинство прошедших обучение (58%) занимались бесплатно, тогда как 10% потратили на это более 100 тысяч рублей. Остальные респонденты указали меньшие суммы — от 3 до 100 тысяч рублей. В планах на ближайший год научиться чему-то новому у 28% опрошенных, а 11% отложили это на два-три года.

Ранее KP.RU писал, что 55% опрошенных россиян высказались против обучения двоечников в вузах даже на платном. Многие высказались, что отстающим в обучении стоит искать себе образование по силам, а работу — по уму.