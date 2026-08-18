Незнакомцы не помогут: Запах отца оказался критически важен для развития мозга ребенка

Запах отца играет важную роль в процессах обучения и социальном развитии младенцев. Фото: Monkey Business Images/Shutterstock/Fotodom

Запах отца играет важную роль в процессах обучения и социальном развитии младенцев. Об этом сообщило издание ANSA со ссылкой на исследование ученых Вашингтонского университета в Сиэтле.

В публикации отметили, что после многолетних исследований, посвященных роли запаха матери в развитии новорожденного, эта новая работа проливает свет на эффекты, вызываемые сигналами, исходящими от отца.

По данным издания, ученые отобрали 40 пар "младенец — отец" и отслеживали их мозговую активность, чтобы выяснить, возникает ли синхронизация в ходе обычного общения. После процедуру повторяли, когда новорожденные взаимодействовали с незнакомыми мужчинами. Метод одновременной электроэнцефалографии выявил более высокую степень синхронизации мозговых волн у младенца и отца по сравнению с взаимодействием с незнакомцем.

При этом ситуация менялась, когда незнакомые мужчины надевали футболку, пропитанную запахом отца новорожденного. В этом случае уровень синхронизации мозговой активности возрастал до показателей, характерных для взаимодействия с самим родителем.

Исследование показало, что отцы способствуют созреванию мозга младенца, укрепляя связи между полушариями. Также ольфакторные (свзяанные с запахами) сигналы отца могут запускать у новорожденных механизмы ассоциативного обучения, тем самым стимулируя развитие все более сложных нейронных и поведенческих способностей.

Как писал сайт KP.RU, ранее китайские ученые выяснили, что если самцов мышей нагружать тренировками (бегом) в течение двух недель до зачатия, то мышата мужского пола рождаются с "бонусом": у них повышена выносливость при физнагрузках. Также у более выносливого потомства выше доля защитных (антиоксидантных) молекул в тканях мышц и ниже риски развития ожирения и диабета.