Япония планирует провести испытания гиперзвуковых ракет в Австралии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Япония планирует в ближайшие десять лет проводить испытания своих ракетных систем, в том числе гиперзвуковых, на военных полигонах в Австралии. Такая договоренность активно обсуждается между Токио и Канберрой. Об этом пишет газета The Canberra Times.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз сообщил, что переговоры о предоставлении японской стороне доступа к полигонам для испытаний идут полным ходом. Он сделал такое заявление после встречи с японским коллегой Синдзиро Коидзуми.

Политики договорились работать над улучшением и расширением соглашения между двумя странами. Как пояснил Марлз, речь идет о том, чтобы Токио мог пользоваться австралийскими ракетными полигонами на протяжении всего следующего десятилетия.

В свою очередь Синдзиро Коидзуми оценил эту возможность как прорывное событие в двусторонних отношениях. По его мнению, такое сотрудничество открывает новые перспективы для оборонной сферы обеих стран.

Стоит отметить, что недавно подобные испытания проводились и в соседнем регионе. В Северной Корее под руководством Ким Чен Ына прошли тесты тактических баллистических, артиллерийских и высокоточных ракет. В ходе этих запусков также успешно проверили крылатую ракету, оснащенную системами искусственного интеллекта.