Хуситы нанесли удар БПЛА по НПЗ Saudi Aramco в Джизане. Фото: IMAGO/Hamza Ali/www.imago-images.de/Global Look Press

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу саудовской государственной компании Saudi Aramco в провинции Джизан. Об этом сообщило подконтрольное повстанцам агентство SABA со ссылкой на военный источник.

По данным агентства, атака стала ответом на нарушение воздушного пространства в йеменских провинциях Саада и Хаджа.

Атака на нефтеперерабатывающий завод в Джизане стала не первым ударом хуситов по объектам саудовской нефтяной инфраструктуры. В начале августа хуситы нанесли удар баллистической ракетой по саудовскому нефтяному танкеру Daisy в Аденском заливе.

13 июля хуситы заявили, что режим прекращения огня с Саудовской Аравией завершен, и возложили на Эр-Рияд ответственность за удары по контролируемому движением аэропорту в столице Йемена Сане.