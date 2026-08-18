Зампред правления Генбанка Ларин погиб в ДТП в Москве Фото: Ольга ЮШКОВА.

В дорожно-транспортном происшествии со скорой помощью в центре Москвы погиб заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«За рулем мотоцикла, столкнувшемся со скорой помощью, был заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин. Он погиб», — сказал собеседник агентства.

Как KP.RU писал ранее, на востоке Москвы полицейские задержали водителя автомобиля Citroen, который проигнорировал требование об остановке, устроил погоню, травмировал сотрудника и вынудил полицию применить оружие. Инцидент произошел в вечернее время на Носовихинском шоссе.