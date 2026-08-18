Семья экс-мужа Седоковой Тиммы оспаривает брачный договор с певицей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Останкинском суде Москвы началось рассмотрение иска родственников покойного баскетболиста Яниса Тиммы к его бывшей жене, певице Анне Седоковой. Представители семьи латвийского спортсмена просят признать недействительным брачный договор, заключённый между Тиммой и Седоковой.

Кроме того, семья Яниса Тиммы также хочет взыскать с исполнительницы более 31 миллиона рублей в рамках раздела имущества. Как передаёт корреспондент ТАСС из зала суда, родственники спортсмена оспаривают условия соглашения, которое регулировало имущественные отношения супругов.

Ранее адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что брачного договора в принципе не существует — нотариус штата Флорида, якобы его заверявшая, не имела права удостоверять такие документы. По словам юриста, Анна Седокова использовала этот якобы «фиктивный договор» для продажи недвижимости.