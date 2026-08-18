Боксер Кличко высказался о смерти матери его ребенка актрисы Хайден Панеттьери Фото: EAST NEWS.

Известный боксер Владимир Кличко в соцсетях прокомментировал смерть своей бывшей девушки, матери его ребенка американской актрисы Хайден Панеттьери.

"Наша семья переживает период глубокого потрясения и скорби. Известие о трагической смерти Хайден глубоко опечалило меня", - написал спортсмен.

Он отметил, что хотя Хайден и больше не была его спутницей, однако она оставалась важной частью его жизни и матерью их дочери Каи.

По его словам, Кае он всегда будет с уважением рассказывать о ее матери и позаботится о том, чтобы дочь помнила, каким человеком была Хайден. Также Кличко выразил глубокие соболезнования родителям Хайден, ее друзьям и поклонникам, которые сегодня также скорбят.

Как писал сайт KP.RU, 17 августа стало известно о смерти голливудской актрисы Хайден Панеттьери. Она была звездой сериалов "Герои" и "Нэшвилл", фильма "Крик". Артистке было 36 лет. За день до смерти она прилетела в Гринвилл из Лос-Анджелеса вместе с бойфрендом Брайаном Хикерсоном. По данным СМИ, незадолго до смерти Хайден передвигалась на костылях. Панеттьери страдала от серьезной травмы спины – несколько лет назад на съемках она упала с лошади. Она говорила, что ее мучают боли от "защемления нерва в пояснице".