Politico: в Конгрессе США всё чаще используют ИИ в создании законопроектов Фото: Shutterstock.

Американские законодатели всё чаще прибегают к генерации текстов законопроектов с помощью искусственного интеллекта, таких как ChatGPT и Claude. Однако подготовленные таким способом документы нередко изобилуют ошибками, небрежными формулировками и неверными ссылками на действующие законы, сообщает Politico, ссылаясь на конгрессменов и экспертов.

«Это совершенно пугает. И пока об этом никто не задумывается», — признался один из сотрудников палаты представителей. По его словам, использование ИИ в законотворчестве становится всё более распространённым: сотрудники и правозащитные организации полагаются на него в повседневной работе, включая проверку и составление законодательства.

При этом в Управлении законодательного совета палаты представителей (OLC), которое контролирует законотворческие процессы, коммерческие ИИ-инструменты не используются. Юристам OLC приходится вручную исправлять черновики, написанные нейросетями, и это занимает больше времени, чем составление текста с нуля.

Эксперты предупреждают: ИИ упускает важные юридические нюансы, например не различает налоговый кредит, вычет и грант. Ошибки в статутах могут привести к судебным искам и затянуть принятие законов.

Ранее KP.RU писал, что преподаватели Гарвардской школы бизнеса выяснили: вместо обещанного облегчения внедрение ИИ перегрузило менеджеров среднего звена, которым приходится проверять «гладкие, но пустые» ответы нейросетей и нести ответственность за их ошибки, в то время как младшие сотрудники и руководство оказались в выигрыше.