Польша оказалась в центре международного скандала с отмыванием денег для Ирана. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Польша оказалась в центре международного финансового скандала, связанного с отмыванием денег и обходом санкций с использованием цифровых валют. Как сообщает Wirtualna Polska, зарегистрированная в Варшаве компания Shelbit Technologies и её иранский руководитель попали в официальный санкционный список США (SDN). По данным издания, польская фирма стала ключевым элементом глобальной сети, которая помогла иранскому режиму перевести миллиарды долларов.

Компания была создана в Варшаве в августе 2023 года под названием Rovataler, а в марте 2024 года её президентом стал гражданин Ирана Сиаваш Кайванпур, имеющий также паспорта Доминиканы и Афганистана. Фирма получила польскую регистрацию в реестре деятельности с виртуальными валютами (лицензия VASP), что позволяло ей легально работать в ЕС и открывать счета в квазибанках. Именно наличие официальной регистрации в стране Евросоюза, как отмечают эксперты, помогало группе создавать видимость надёжности на международных рынках.

Всего сеть Shelbit, по данным следствия, могла использоваться для обхода санкций на сумму до 4 миллиардов долларов. Эти средства связывают с иранским центробанком и нелегальным онлайн-гемблингом, а их цифровые адреса израильское правительство напрямую связывает с Корпусом стражей исламской революции (IRGC).

Ранее KP.RU писал, что Минфин США внёс в санкционный список по Ирану 10 юридических лиц и восемь танкеров, базирующихся в Иране, Гонконге и на Маршалловых Островах, что означает заморозку их активов в Штатах.